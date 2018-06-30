Пентагон оценивает стоимость вывода войск с территории Германии

Министерство обороны США оценивает масштабы затрат, которые Штаты могут понести после вывода своих войск с территории ФРГ, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, Пентагон пока не рассматривает конкретные варианты вывода контингента в Германии. Отмечается, что в оборонном ведомстве, проанализировав, в какую сумму обойдётся эта операция, попробуют убедить американского лидера Дональда Трампа в нецелесообразности данной идеи.

Напомним, ранее Трамп выдвигал обвинения союзникам по НАТО в слабой вовлечённости в дела альянса и при этом глава Белого дома грозил выводом войск США с территории ФРГ.