Телеканал NBC заподозрил КНДР в обмане США

В своих материалах журналисты ссылаются на американские спецслужбы, которые полагают, что Северная Корея продолжает работать над ядерным оружием.

КНДР, несмотря на все договорённости по денуклеризации Корейского полуострова, продолжает работать на секретных ядерных объектах. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным источников телеканала, Северная Корея намерена получить от Америки как можно больше уступок, при этом продолжая работу над производством топлива для ядерных ракет.

Как заявляет NBC, власти КНДР уверены, что ядерное оружие им "необходимо для выживания", поэтому полностью отказываться от него они не намерены. По информации спецслужб, существует несколько ядерных объектов, которые северокорейские власти скрывают от США.

— Нет доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные улики того, что они пытаются обмануть США, — цитирует своего источника NBC.