В Никарагуа разрешили военным из РФ, США и других стран тренировки в республике

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В Никарагуа разрешили военным из РФ, США и других стран тренировки в республике

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Фото: © Flickr/hagan.blount

Парламент Никарагуа разрешил военным из России, США, Венесуэлы, Кубы и других стран тренироваться на своей территории, передаёт Canal 4.

В одобренном депутатами указе президента страны Даниэля Ортеги отмечается, что военнослужащим других государств можно находиться в Никарагуа в гуманитарных целях, а также для проведения тренировок и обмена опытом.

Кроме того, в документе указывается, что российские военные и ВВС США могут сотрудничать в "борьбе с наркоторговлей и транснациональной организованной преступностью", а также обмениваться опытом "в операциях против незаконных действий в Карибском море и Тихом океане".

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