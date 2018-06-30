В Никарагуа разрешили военным из РФ, США и других стран тренировки в республике

Парламент Никарагуа разрешил военным из России, США, Венесуэлы, Кубы и других стран тренироваться на своей территории, передаёт Canal 4.

В одобренном депутатами указе президента страны Даниэля Ортеги отмечается, что военнослужащим других государств можно находиться в Никарагуа в гуманитарных целях, а также для проведения тренировок и обмена опытом.

Кроме того, в документе указывается, что российские военные и ВВС США могут сотрудничать в "борьбе с наркоторговлей и транснациональной организованной преступностью", а также обмениваться опытом "в операциях против незаконных действий в Карибском море и Тихом океане".