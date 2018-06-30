"У нас есть дуля". В Киеве рассказали, на что способна Украина в Азовском море

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"У нас есть дуля". В Киеве рассказали, на что способна Украина в Азовском море

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Заместитель министра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что Украина может разве что "дулю показать" российскому флоту на Азовском море.

— Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту, — сказал он в эфире телеканала ZIK.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил о превосходстве российской армии в Азовском море по части техники и ресурсов.

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