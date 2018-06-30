На бывшем заводе под Калининградом произошёл пожар

К тушению возгорания привлекалось 113 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС 88 человек и 24 единицы техники.

Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода в городе Советске Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

— Для локализации пожара было привлечено 113 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС 88 человек и 24 единицы техники. Вертолётом КА-32 с выносным сливным устройством ВСУ-5 было произведено 28 сбросов воды, — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь пожара составила около 3,5 тысячи квадратных метров, 315 из которых — это здание. Остальные три тысячи квадратов являются открытой площадкой, на которой находились отходы производства.