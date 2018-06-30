Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован

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Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован

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Фото: © РИА Новости/Виктор Вытольский

Пожар в четырёхэтажном жилом доме в Сочи ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании мансардного этажа в одном из многоквартирных домов в Адлерском районе поступило в 18:18 мск.

— К месту пожара была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Проведена эвакуация жильцов дома, — рассказали в МЧС.

К ликвидации последствий возгорания привлекалось 130 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России — 95 человек и 27 единиц техники.

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