"Рубин" предложил сборной Франции помочь остановить Месси

Казанский "Рубин" в своём "твиттере" в шутку предложил сборной Франции услуги по нейтрализации лидера команды Аргентины Лионеля Месси.
Hey, @FrenchTeam, we know how to stop Leo Messi in Kazan— «Рубин» Казань (@fcrk) 29 июня 2018 г.
Contact with us, if you want more information#WorldCup #FRA #ARG pic.twitter.com/kmpQMXuNes
— Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если хотите получить больше информации, — указывается в сообщении клуба из столицы Татарстана.
Напомним, "Рубин" дважды встречался в Казани с испанской "Барселоной", цвета которой защищает Месси. Обе игры закончились вничью — 0:0 и 1:1. Причём звёздный аргентинец не смог огорчить вратаря "Рубина" Сергея Рыжикова.
Поединок 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции пройдёт 30 июня в Казани. Начало матча — в 17:00 мск.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени