"Рубин" предложил сборной Франции помочь остановить Месси

Отмечается, что "Барселона", цвета которой защищает Месси, дважды играла в Казани и звезда каталонцев так и не смог отличиться.

Казанский "Рубин" в своём "твиттере" в шутку предложил сборной Франции услуги по нейтрализации лидера команды Аргентины Лионеля Месси.

— Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если хотите получить больше информации, — указывается в сообщении клуба из столицы Татарстана.

Напомним, "Рубин" дважды встречался в Казани с испанской "Барселоной", цвета которой защищает Месси. Обе игры закончились вничью — 0:0 и 1:1. Причём звёздный аргентинец не смог огорчить вратаря "Рубина" Сергея Рыжикова.

Поединок 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции пройдёт 30 июня в Казани. Начало матча — в 17:00 мск.