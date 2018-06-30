Российские банки начинают сбор биометрических данных клиентов

Сбор будет доступен более чем в 400 точках банковского обслуживания в 140 городах России.

Механизм удалённой идентификации запускается в России 30 июня. Как сообщает Банк России, благодаря этой системе граждане смогут пользоваться самыми востребованными банковскими услугами без визита в офисы кредитных организаций и предъявления паспорта.

— Механизм позволит гражданам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке. Для этого необходимо будет пройти идентификацию один раз при личном присутствии в уполномоченном банке, — говорится в сообщении банка.

После этого гражданин будет зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а его биометрические данные (изображение лица и голос) — направлены в биометрическую систему. Чтобы дистанционно открыть счёт, взять кредит или перевести деньги, клиенту необходимо пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои данные с помощью смартфона, планшета или компьютера.

— Банки будут постепенно обеспечивать в своих структурных подразделениях сбор биометрических данных по мере готовности их технологической инфраструктуры, — добавили в Банке России.

Отмечается, что до конца текущего года этот сервис должны предоставлять не менее чем в 20 процентах структурных подразделений банка в каждом регионе нахождения, а до конца 2019 года — 100 процентов.

Первыми удалённую биометрическую идентификацию запустят в "Почтабанке" и "Совкомбанке". Спустя неделю — в банке "Тинькофф", "Альфа-банке" и "Газпромбанке". Сбербанк начнёт сбор данных к сентябрю.