Сборная России по баскетболу пробилась в следующий этап квалификации ЧМ

Сборная России по баскетболу одолела Бельгию со счётом 84:66 в матче европейской квалификации к чемпионату мира 2019 года.
Матч проходил в бельгийском Антверпене. Первая половина встречи завершилась с преимуществом Бельгии в два очка (47:45).
Во второй половине встречи сборная России смогла переломить ход и в итоге завершила игру победой с преимуществом +18. Этот выигрыш позволил досрочно обеспечить себе участие в следующей стадии квалификационного турнира.
Следующую игру подопечные Сергея Базаревича проведут 2 июля против сборной Франции. Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.
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