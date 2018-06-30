Сборная России по баскетболу пробилась в следующий этап квалификации ЧМ

На следующей стадии соперниками российской команды станут сборная Чехии, и либо Финляндия, либо Исландия, либо Болгария.

Сборная России по баскетболу одолела Бельгию со счётом 84:66 в матче европейской квалификации к чемпионату мира 2019 года.

Матч проходил в бельгийском Антверпене. Первая половина встречи завершилась с преимуществом Бельгии в два очка (47:45).

Во второй половине встречи сборная России смогла переломить ход и в итоге завершила игру победой с преимуществом +18. Этот выигрыш позволил досрочно обеспечить себе участие в следующей стадии квалификационного турнира.

Следующую игру подопечные Сергея Базаревича проведут 2 июля против сборной Франции. Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.