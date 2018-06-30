Боец ММА может попасть в тюрьму за мастурбацию на улице

Полиция Вирджинии около месяца искала мужчину, пристававшего к прохожим и мастурбировавшего у них на виду около одного из торговых центров.

Американская полиция арестовала бойца смешанных боевых искусств (ММА) Имани Смита, обвинив его в непристойном поведении в общественном месте.

Отмечается, что в поле зрения правоохранителей спортсмен попал ещё около месяца назад. Стражи порядка Вирджинии искали мужчину, пристававшего к прохожим и мастурбировавшего у них на виду около одного из торговых центров.

При этом боец ММА опровергает все обвинения в свой адрес. По словам Смита, он не занимался рукоблудием в общественном месте и вообще был во время преступлений за городом.

В итоге спортсмена отпустили под залог. Слушание по делу Смита пройдёт 15 августа. В случае если вина бойца будет всё же доказана, ему грозит крупный штраф и до 12 месяцев тюремного заключения.