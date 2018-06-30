Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде и шквалистом ветре

МЧС рекомендует, находясь на улице, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

МЧС России предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Москве 30 июня. Соответствующее заявление опубликовано в официальном "твиттере" ведомства.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет с 30.06 до конца суток 01.07 2018 года в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 30 июня 2018 г.

— Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 30.06 до конца суток 01.07 2018 года в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют не выходить из зданий без необходимости, а находясь на улице, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

— Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, рыбачить, — добавили в ведомстве.