"Теряем деньги". Трамп заявил, что у США худшие торговые соглашения в мире

По словам главы Белого дома, никто из его предшественников не удосужился заключить выгодную сделку с Китаем.

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что у США худшие торговые соглашения в мире, передаёт телеканал Fox Business.

— Мне приходится исправлять торговые соглашения. У США худшие торговые соглашения в мире, мы теряем деньги на сделках со всеми, — сказал глава Белого дома.

В качестве примера "худших соглашений" президент США привёл КНР. По словам Трампа, никто из его предшественников не удосужился заключить выгодную сделку с китайской стороной.

Как подчеркнул Трамп, США будут договариваться о честных торговых соглашениях "по принципу взаимности" и с такими просьбами в Вашингтон звонят представители всех стран "буквально каждый день".

Напомним, ранее Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на более 1,1 тысячи товаров из Китая на сумму свыше 50 миллиардов долларов. Пекин уже сообщил о принятии ответных мер — с 6 июля аналогичные налоги будут действовать на 659 товаров из США.