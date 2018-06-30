В Гагаузии приняли декларацию о статусе русского языка

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В Гагаузии приняли декларацию о статусе русского языка

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Фото: © L!FE

Народный совет Гагаузской автономии Молдавии утвердил на законодательном уровне статус русского языка в регионе.

— На территории Гагаузии русский язык в безусловном порядке и дальше будет официально выступать в роли языка межнационального общения, — говорится в опубликованном на сайте парламента документе.

Ранее Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть закон о статусе русского языка в стране после обращения Либеральной партии. Депутаты попросили лишить русский язык статуса межнационального и исключить упоминания о нём из всех законодательных актов.

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