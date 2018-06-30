Посол США в Эстонии подал в отставку из-за высказываний Трампа

Подчёркивается, что последним рабочим днём дипломата станет 29 июля. Американская администрация ещё не нашла ему замену.

Американский посол в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл — младший подал в отставку из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа по отношению к государствам-союзникам. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на сообщение дипломата в "Фейсбуке".

— Для президента говорить, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плоха, как НАФТА", не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить, — приводит издание сообщение Мелвилла.

Джеймс Д. Мелвилл работал дипломатом более 32 лет. Должность посла в Эстонии он занимал с 2015 года.