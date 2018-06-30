Не только ожирение. Медики назвали ещё одну причину развития диабета

Согласно исследованиям, отравление воздуха каждый год повышает число диабетиков на 3,2 миллиона.

Быстрый рост числа людей, страдающих диабетом, может быть связан не только с эпидемией ожирения, но и с загрязнением воздуха. Об этом сообщает журнал Lancet Planetary Health.

По мнению исследователей, с одной стороны число диабетиков растёт из-за развития эпидемии ожирения, которая охватила не только развитые, но и некоторые развивающиеся страны. С другой стороны, проблема диабета возникла и в тех государствах, где нет эпидемии ожирения: в Афганистане, Папуа — Новой Гвинее и в африканских странах.

Проанализировав различия между государствами, "страдающими диабетом", учёные пришли к выводу, что их объединяет высокий уровень загрязнения воздуха.

— Число диабетиков начинает расти даже при минимальном уровне загрязнения воздуха, которое считается приемлемым ВОЗ. Всё это указывает на то, что эти стандарты нужно менять, — говорится в статье медиков из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

По официальной статистике, сегодня сахарным диабетом страдают около 3,7 миллиона россиян. В США число диабетиков превышает 30 миллионов, а в мире в целом — 420 миллионов человек.