Минсельхоз спрогнозировал экспорт 44 млн тонн зерна в 2018 году

При этом, по словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, из-за засухи урожайность стала "чуть-чуть пониже".

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в текущем году экспорт зерна будет равняться около 44 миллионам тонн. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— С учётом переходящих запасов зерна урожая 2017 года можем прогнозировать, что экспорт зерна в 2018 году составит на уровне прошлого года, порядка, наверное, 44 миллиона тонн, — рассказал глава ведомства.

Как отметил Патрушев, на юге России ещё идёт уборка урожая, но на 27 июня аграрии намолотили уже 4,4 миллиона тонн зерна. При этом, по словам министра, из-за засухи урожайность стала "чуть-чуть пониже".

Также Патрушев добавил, что в ведомстве рассчитывают собрать порядка 100 миллионов тонн зерна.