В Пермском крае с жильцов начали брать деньги за дождевую воду

С мая 2018 года управляющие компании города Кунгур в Пермском крае стали взимать с жителей плату за сточные, в том числе и дождевые воды.

Как сообщает местное издание "Искра", на платёж в размере семи тысяч рублей пожаловалась жительница одного из домов.

— Мы спросили в УК "Наш дом", которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату, — жалуется она.

Женщина добавила, что объяснения управляющей компании по этому вопросу не совсем соответствуют действительности, поскольку дождевая вода попадает не в канализацию, как заявляют в УК, а во двор.

В местном водоканале заявили, что данный сбор абсолютно законен, поскольку происходит на основании приказа Региональной службы по тарифам, вступившего в силу 12 февраля 2018 года.