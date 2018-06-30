Заключён первый контракт на поставку Су-57

Первый контракт на поставку 12 истребителей Су-57 заключён. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Он добавил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина выполняет гособоронзаказ без задержек. По словам Криворучко, в настоящий момент проходит испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Он также способен поражать наземные, надводные цели с преодолением систем ПВО противника.