Полузащитник сборной Англии вернулся домой из-за рождения ребёнка

Планируется, что Фабиан Делф вернётся в Россию и сможет принять участие в поединке против колумбийцев.

Хавбек английской сборной и клуба "Манчестер Сити" Фабиан Делф покинул расположение национальной команды в связи с рождением ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был в курсе семейной ситуации игрока и заранее обговорил с ним все нюансы. В свою очередь, Делф поблагодарил наставника за понимание.

Планируется, что полузащитник вернётся в Россию и сможет принять участие в поединке против колумбийцев.

Напомним, встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Англии и Колумбии пройдёт 3 июля в Москве на стадионе "Спартак". Начало матча — в 21:00 мск.