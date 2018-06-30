Более 150 военных вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии

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Более 150 военных вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии

1995

Фото: © РИА Новости

Более 150 военных полицейских вернулись на родину, выполнив поставленные задачи в Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом перед вылетом в Россию на авиабазе Хмеймим военнослужащие получили государственные и ведомственные награды. Затем военные были доставлены на аэродром Моздок самолётом Ил-76 военно-транспортной авиации.

Отмечается, что из Сирии продолжают возвращаться российские экипажи, лётно-технический состав, а также авиационная техника.

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