Более 150 военных вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии

Более 150 военных полицейских вернулись на родину, выполнив поставленные задачи в Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом перед вылетом в Россию на авиабазе Хмеймим военнослужащие получили государственные и ведомственные награды. Затем военные были доставлены на аэродром Моздок самолётом Ил-76 военно-транспортной авиации.

Отмечается, что из Сирии продолжают возвращаться российские экипажи, лётно-технический состав, а также авиационная техника.