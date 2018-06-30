Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке

Роспотребнадзор предупредил россиян о возникшей в Шри-Ланке вспышке лептоспироза. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте организации.

Отмечается, что общее число зарегистрированных случаев лептоспироза в Шри-Ланке превысило 1520.

Лептоспироз является эндемичным заболеванием для Шри-Ланки. Его вспышки регистрируются на западе и юго-западе страны в сезон дождей (с мая по сентябрь), а также с октября по февраль на востоке и севере страны.

Специалисты полагают, что статистика заболеваемости лептоспирозом занижена, поскольку лабораторная диагностика болезни производится не в полном объёме.