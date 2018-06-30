Житель Барнаула получил 2 года колонии за публикацию интимных фото своей подруги

Злоумышленнику также отменили условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору.

Суд в Барнауле приговорил местного жителя к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима за распространение интимных фото своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, мужчина отправил несколько фотографий девушки, с которой поддерживал дружеские отношения, её родственникам.

— Кроме того, указанные снимки, часть из которых заключением эксперта признана порнографическими, обвиняемый незаконно разместил в одной из социальной сети, в результате чего они стали доступны для просмотра неопределённому кругу лиц, — добавили в прокуратуре.

Действия злоумышленника были квалифицированы как нарушение неприкосновенности частной жизни. Также его обвинили в незаконном обороте порнографических материалов.