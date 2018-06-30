Motorola и Google выпустят смартфон на платформе Android One

Китайская компания Lenovo, которая владеет правами на бренд Motorola, намерена выпустить новый смартфон совместно с Google.

Как сообщает Android Headliners, аппарат будет работать на платформе Android One. Эта операционная система отличается от других версий Android отсутствием всех приложений, за исключением популярных программ Google, таких как карты, Gmail, YouTube.

Exclusive: This Is The Motorola One, Not The Motorola One Powerhttps://t.co/Us0PwMqUlP pic.twitter.com/PPbE1qBCA5 — Android Headlines (@Androidheadline) 29 июня 2018 г.

Сообщается, что смартфон получит дизайн, схожий с iPhone X, дисплей 6,2 дюйма с разрешением 2280x1880 пикселей, камеры с разрешением 12 мегапикселей у основной и 8 мегапикселей у фронтальной. Кроме того, к выпуску готовится версия "Power", оснащённая аккумулятором повышенной ёмкости в 3780 мАч.