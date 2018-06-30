Motorola и Google выпустят смартфон на платформе Android One

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Motorola и Google выпустят смартфон на платформе Android One

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Фото: © Twitter/Android Headlines‏

Китайская компания Lenovo, которая владеет правами на бренд Motorola, намерена выпустить новый смартфон совместно с Google.

Как сообщает Android Headliners, аппарат будет работать на платформе Android One. Эта операционная система отличается от других версий Android отсутствием всех приложений, за исключением популярных программ Google, таких как карты, Gmail, YouTube.

Сообщается, что смартфон получит дизайн, схожий с iPhone X, дисплей 6,2 дюйма с разрешением 2280x1880 пикселей, камеры с разрешением 12 мегапикселей у основной и 8 мегапикселей у фронтальной. Кроме того, к выпуску готовится версия "Power", оснащённая аккумулятором повышенной ёмкости в 3780 мАч.

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