На Android-смартфонах обнаружена серьёзная уязвимость

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На Android-смартфонах обнаружена серьёзная уязвимость

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Фото: ©Flickr/osde8info

Программисты обнаружили опасную уязвимость RAMPage во всех смартфонах на операционной системе Android, выпущенных с 2012 года.

Как сообщили эксперты, эта уязвимость является разновидностью техники Rowhammer, с помощью которой хакеры имеют возможность получить доступ к любым данным, не используя специальных расширений мобильного браузера всего за несколько минут.

RAMPage может заменять ячейки памяти так, что у хакеров появляется возможность завладеть правами администратора, которые позволяют похитить абсолютно все данные со смартфона.

Эксперты отмечают, что подобная угроза существует и для смартфонов компании Apple.

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