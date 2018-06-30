Alibaba может запустить сервис по продаже продуктов в России

Первое время для покупки пользователям, как предполагается, будут доступны китайские товары, однако не исключено, что в дальнейшем привлекут и российских поставщиков.

Китайская компания Alibaba Group намерена продавать продукты в России с помощью своих онлайн-сервисов.

Презентация ассортимента продукции, которая будет реализовываться в интернет-магазинах, состоится 30 июня в Москве. Отмечается, что основой презентации станет категория морепродуктов. При этом в самой компании комментировать эту информацию отказались.

— Планируется, что в ближайшее время в тестовом режиме на Tmall заработает специальный раздел с продуктами, который пока будет включать ассортимент Rural Taobao. Но не исключено, что по аналогии с развитием Tmall в непродуктовой категории будут привлечены и локальные поставщики, — передает слова своего источника РБК.

Отмечается, что Россия стала первой страной за пределами Китая, в которой заработал Tmall.