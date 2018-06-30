Осуждённому за домогательства экс-врачу сборной США предъявили новые обвинения

По версии следствия, домогались молодых спортсменок, когда они находились на ранчо в Техасе.

Новые обвинения в домогательствах к несовершеннолетним предъявили бывшему врачу женской сборной Соединённых Штатов по гимнастике Ларри Нассару. Отметим, что ранее его осудили за сексуальное насилие. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, обвинения бывшему доктору сборной, а также экс-тренеру сборной Деборе Ван Хорн были предъявлены в суде в американском штате Техас. По версии суда, они домогались несовершеннолетних спортсменок на ранчо в Техасе. Именно там располагался тренировочный центр американской женской гимнастической сборной.

Отмечается также, что хозяевам ранчо никаких обвинений не предъявили. Они активно сотрудничают со следствием.

Отметим, что Нассар с 1996-го по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган. Именно там тренировалась женская сборная по гимнастике. Во время четырёх Олимпиад он являлся физиотерапевтом спортсменок.

В начале этого года его уже приговорили к тюремному сроку до 175 лет за сексуальное насилие. Он сам признался в домогательствах в отношении 11 женщин. Показания же против него дали более 150 человек.