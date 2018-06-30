В Петербурге подняли российский флаг на ледоколе "Александр Санников"

Как сообщается, теперь он отправится в Арктику для сопровождения танкеров с нефтью.

В Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия флага России на головном ледоколе компании "Газпром нефть" — "Александре Санникове".

После торжественной церемонии ледокол отправится в Арктику для сопровождения танкеров с нефтью в Новопортовском месторождении в Обской губе в Ямало-Ненецком автономном округе. Как заявил первый заместитель генерального директора предприятия "Газпром нефть" Вадим Яковлев, "Александр Санников" — "это новый флагман арктического флота" компании.

"Александр Санников" достигает более 120 метров в длину и более 25 метров в ширину. Оснащён полностью автоматизированным управлением и энергообеспечением, что делает его эксплуатацию более эффективной, а также позволяет обеспечить до 40 дней автономной работы при экстремально низких температурах.

Ледокол был спущен на воду в ноябре 2016 года.