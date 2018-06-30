Возбуждено уголовное дело о хищении субсидии Фонда кино на фильм "ВМаяковский"

Кинокартина вышла в прокат осенью прошлого года, но руководство ООО "Маяковский" не вернуло деньги Фонду кино по договору.

Московская полиция возбудила уголовное дело о хищении 1 миллиона рублей, выделенных Фондом кино на съёмки фильма "ВМаяковский", сообщает ТАСС. Отмечается, что разбирательство начато по статье "Мошенничество".

— Возбуждено дело о хищении 1 миллиона рублей, который был выделен в качестве субсидии из федерального бюджета Фондом кино на съёмки фильма, поручителем по которому являлся продюсер Александр Шейн, — отмечается в сообщении,

Как отмечается, договор с Фондом кино заключался до 2 июня 2015 года неустановленными лицами из руководства "Маяковского". Фильм сняли, он был в прокате ещё в прошлом году, но руководство ООО "Маяковский" не вернуло деньги.