Возбуждено уголовное дело о хищении субсидии Фонда кино на фильм "ВМаяковский"

Московская полиция возбудила уголовное дело о хищении 1 миллиона рублей, выделенных Фондом кино на съёмки фильма "ВМаяковский", сообщает ТАСС. Отмечается, что разбирательство начато по статье "Мошенничество".
— Возбуждено дело о хищении 1 миллиона рублей, который был выделен в качестве субсидии из федерального бюджета Фондом кино на съёмки фильма, поручителем по которому являлся продюсер Александр Шейн, — отмечается в сообщении,
Как отмечается, договор с Фондом кино заключался до 2 июня 2015 года неустановленными лицами из руководства "Маяковского". Фильм сняли, он был в прокате ещё в прошлом году, но руководство ООО "Маяковский" не вернуло деньги.
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