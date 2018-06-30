В Вашингтоне прошла встреча президента Армении с госсекретарём США

Глава Армении Армен Саркисян встретился с госсекретарём США Майклом Помпео, сообщает пресс-служба Администрации Президента Армении.

Отмечается, что во время переговоров Саркисян заявил, что Армения придаёт важное значение последовательному развитию армяно-американского партнёрства. Он также выразил готовность укреплять отношения двух стран.

Отметим, что до визита в Соединённые Штаты Саркисян был в Великобритании и Франции. Он встречался с представителями администраций каждого из государств и руководителями крупных предприятий.