В Вашингтоне прошла встреча президента Армении с госсекретарём США

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В Вашингтоне прошла встреча президента Армении с госсекретарём США

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Фото: © Flickr/Mark Taylor, © РИА Новости/Игорь Руссак Коллаж: © L!FE

Глава Армении Армен Саркисян встретился с госсекретарём США Майклом Помпео, сообщает пресс-служба Администрации Президента Армении.

Отмечается, что во время переговоров Саркисян заявил, что Армения придаёт важное значение последовательному развитию армяно-американского партнёрства. Он также выразил готовность укреплять отношения двух стран.

Отметим, что до визита в Соединённые Штаты Саркисян был в Великобритании и Франции. Он встречался с представителями администраций каждого из государств и руководителями крупных предприятий.

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