В Москве со 2 июля изменится режим работы станции метро "Багратионовская"

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В Москве со 2 июля изменится режим работы станции метро "Багратионовская"

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Поезда на станции Московского метрополитена "Багратионовская" со 2 июля не будут совершать посадку и высадку пассажиров в первый вагон при направлении в центр и в последний вагон — в обратном направлении, сообщает ГУП "Московский метрополитен".

Режим работы станции изменят для ремонта платформы. Также сообщается, что сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать на "Багратионовской" и станции "Фили", чтобы помогать желающим выбрать нужный маршрут.

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