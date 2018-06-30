В Москве со 2 июля изменится режим работы станции метро "Багратионовская"

Поезда на станции Московского метрополитена "Багратионовская" со 2 июля не будут совершать посадку и высадку пассажиров в первый вагон при направлении в центр и в последний вагон — в обратном направлении, сообщает ГУП "Московский метрополитен".

Режим работы станции изменят для ремонта платформы. Также сообщается, что сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать на "Багратионовской" и станции "Фили", чтобы помогать желающим выбрать нужный маршрут.