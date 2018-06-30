В Австралии произошла авария легковушки и кенгуру

Водитель легковушки сбил животное, после чего оно отлетело в лобовое стекло другого авто.

В Австралии мужчину госпитализировали с множеством травм после аварии с кенгуру, сообщает Sydney Morning Herald. Так, ночью в Портленде 19-летний водитель Holden Commodore сбил кенгуру, после чего животное отлетело в лобовое стекло легковушки Ford Falcon.

В результате водитель Ford врезался в ограждение. Он получил травмы головы. Медики на вертолёте доставили его в больницу.

Кенгуру погиб. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего.