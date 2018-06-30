Глава Приморья предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора от края

Бывший министр по ЧС пообещал приложить все "знания, опыт, умения для дальнейшего развития региона".

Врио главы Приморского края Андрей Тарасенко предложил кандидатуру бывшего руководителя МЧС России Владимира Пучкова на пост сенатора от региона. Об этом Тарасенко заявил после региональной конференции партии "Единая Россия" во Владивостоке.

— Владимир Андреевич идёт в сенаторы, кандидат. Это окончательное решение. <...> Он прошёл огромную службу в рядах МЧС. Вы знаете, как край наш "бросает" в этой части, и я считаю, его опыт позволит предотвратить чрезвычайные ситуации. Не должно быть такого, что мы постоянно страдаем то от пожаров, то от наводнений, — сообщил Тарасенко.

Пучков в свою очередь заявил, что приложит все усилия для развития Приморья.

— Для меня большая честь и ответственность представлять Приморский край в Совфеде. Я приложу свои знания, опыт, умения для дальнейшего развития региона, — сообщил он.

Сейчас сенатором от Приморья является Светлана Горячева. Пучков возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям России с 2012-го по 2018 год. В новом составе правительства на смену Пучкову в МЧС пришёл бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев.