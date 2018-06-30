СМИ обвинили Меркель в "разрушении Евросоюза"

По мнению журналистов, немецкий канцлер осталась без поддержки европейских стран и политической элиты Берлина.

Канцлер Германии Ангела Меркель не является "спасительницей Европы", а наоборот разрушает её своей миграционной политикой. Об этом говорится в статье Politico.

— Многие бывшие союзники Меркель не только высказывают опасения по поводу её внутренней политики, но и задают вопрос, который большая часть немецкого истеблишмента до сих пор считает святотатством: а не разрывает ли она Европу на части? — говорится в статье.

Так, ранее корреспондент немецкой государственной вещательной компании ARD Мальте Пипер обратился к канцлеру с призывов уступить должность преемнику, чтобы "остановить Европу, поворачивающую от единства в сторону раскола".

Поведение и слишком долгое руководство Меркель вызывает опасения и у политической элиты в Берлине. Однако, по их мнению, демократические институты Германии сейчас недостаточно сильны, чтобы сохранить Европу, и сделать это может "одна только Меркель".

Несмотря на эту поддержку, проблема с беженцами породила уже "глубокий раскол", который заставил Германию просить о сторонней помощи. Однако европейские страны дали отказ.

Как полагают журналисты, европейские партнёры и коалиция внутри страны настроены против Берлина именно из-за миграционной политики Меркель.

Автор заключил, что даже если канцлер "выиграет битву" в Брюсселе, война из-за её политики по беженцам продолжится и может обернуться расколом страны.