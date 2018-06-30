Корвет "Громкий" войдёт в состав Тихоокеанского флота в течение месяца

Корабли проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне страны, ведения борьбы с кораблями и подводными лодками, поддержки морского десанта, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявил, что корвет проекта 20380 "Громкий" войдёт в состав Тихоокеанского флота России в течение месяца.

— В течение месяца, мы надеемся, один корвет перейдёт на сдаточную базу во Владивосток, — сообщил Криворучко.

По словам замминистра, остальные корветы сейчас находятся в работе.

"Громкий" — это второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

Корабли проекта 20380 — многоцелевые корветы, которые были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне страны, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, для патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Длина корвета — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов (около 50 километров в час), дальность плавания — 3,5 тысячи морских миль (около 6,4 тысячи километров). На корабле может находиться вертолёт Ка-27.