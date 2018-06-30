Затянул "социалистический ремень". Ким Чен Ын запретил женщинам носить мини-юбки

Читайте также

Затянул "социалистический ремень". Ким Чен Ын запретил женщинам носить мини-юбки

1733

Фото: ©Flickr/Roman Harak

Известно, что нарушителям грозит штраф, а у полицейских будет право отнимать у них запрещённые вещи.

В Северной Корее женщинам выдвинули требования соблюдать социалистический вид и поведение. Об этом сообщает UPI.

По данным источников в провинции Янгандо, укрепление социалистической идеологии во внешнем виде и поведении женщин обсуждали власти накануне саммита глав КНДР и США.

Известно, что основное послание состояло в том, чтобы затянуть "социалистический ремень" и противостоять идеологии империализма.

Для этих целей был создан специальный перечень вещей, который теперь под запретом. В него попали мини-юбки, чулки с сетчатым или цветочным узором, а также вещи с надписями на английском языке.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×