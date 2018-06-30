Затянул "социалистический ремень". Ким Чен Ын запретил женщинам носить мини-юбки

В Северной Корее женщинам выдвинули требования соблюдать социалистический вид и поведение. Об этом сообщает UPI.
По данным источников в провинции Янгандо, укрепление социалистической идеологии во внешнем виде и поведении женщин обсуждали власти накануне саммита глав КНДР и США.
Известно, что основное послание состояло в том, чтобы затянуть "социалистический ремень" и противостоять идеологии империализма.
Для этих целей был создан специальный перечень вещей, который теперь под запретом. В него попали мини-юбки, чулки с сетчатым или цветочным узором, а также вещи с надписями на английском языке.
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