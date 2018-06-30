"Яндекс. Дзен" добавил комментарии к публикациям и рейтинговую систему

Сервис "Яндекс. Дзен" анонсировал новые функции: так, теперь авторы смогут размещать короткие посты длиной до 200 символов, которые станут доступны пользователям в ленте.
Также в платформе теперь можно будет комментировать материалы, самые популярные из которых будут подниматься наверх в ленте. При желании авторы могут покупать дополнительный охват и отключать комментирование постов.
Отмечается, что компания внедрила автоматическую модерацию спама и оскорблений.
Платформа "Дзен" просматривает и запоминает историю поиска в "Яндексе" и исходя из этого выдаёт перечень блогов, статей, видео и прочих материалов, которые могут заинтересовать пользователя.
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