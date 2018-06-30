"Яндекс. Дзен" добавил комментарии к публикациям и рейтинговую систему

Читайте также

"Яндекс. Дзен" добавил комментарии к публикациям и рейтинговую систему

305

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Теперь самые популярные среди пользователей материалы будут подниматься наверх в ленте.

Сервис "Яндекс. Дзен" анонсировал новые функции: так, теперь авторы смогут размещать короткие посты длиной до 200 символов, которые станут доступны пользователям в ленте.

Также в платформе теперь можно будет комментировать материалы, самые популярные из которых будут подниматься наверх в ленте. При желании авторы могут покупать дополнительный охват и отключать комментирование постов.

Отмечается, что компания внедрила автоматическую модерацию спама и оскорблений.

Платформа "Дзен" просматривает и запоминает историю поиска в "Яндексе" и исходя из этого выдаёт перечень блогов, статей, видео и прочих материалов, которые могут заинтересовать пользователя.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×