Обязательные уроки шахмат введут ещё в 75 школах Москвы

Занятия будут обязательными для учеников первых — четвёртых классов и будут проводиться вместо третьего часа физкультуры.

Ещё в 75 московских школах с начала нового учебного года введут обязательные уроки шахмат. Сейчас проект реализуется в 326 столичных учебных заведениях, говорится на сайте Шахматной федерации Москвы.

— В новом учебном году ещё в 75 школах Москвы стартуют занятия по шахматам в рамках третьего часа физкультуры. Уроки будут проходить в начальных классах, — сообщил вице-президент федерации Никита Ким на пресс-конференции "Москва — город чемпионов: спорт в столичном образовании".

Ким пояснил, что преподавать новый предмет будут не действующие спортсмены, а школьные учителя. С 2015 года они проходили переподготовку.

Напомним, проект "Шахматы в школе" презентовали в 2015 году. О введении обязательных уроков в Министерстве образования и науки объявили в октябре прошлого года. Программа предназначена для повышения дисциплины и успеваемости и нацелена на интеллектуальное развитие школьников.