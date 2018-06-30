Шабаш инженеров. В Бауманке традиционно отметили выпускной катанием на тазиках

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Шабаш инженеров. В Бауманке традиционно отметили выпускной катанием на тазиках

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Студенты МГТУ имени Баумана отметили выпускной катанием на тазиках, привязанных к автомобилям. Видео опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Девушки, снявшие ролик, активно комментировали происходящее: "Смотри, искрится! ... На лонгборде каком-то".

Отметим, что праздновать выпускной таким необычным способом — давняя традиция студентов известного московского вуза.

Публикация от Ramon (@ram0_n)

Из года в год такое опасное времяпровождение всячески запрещается, нарушителям грозят лишением дипломов, проблемами с трудоустройством и даже арестами. Впрочем, студенты вопреки запретам продолжают кататься на тазах, привязанных к автомобилям. При этом, по традиции, их обильно поливают пивом.

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