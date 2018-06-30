Сергей Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Рассказовка"

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Сергей Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Рассказовка"

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Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости\Виталий Белоусов

Как предполагается, благодаря реализации проекта будут оптимизированы пешеходные потоки пассажиров, которые пересаживаются с одного вида транспорта на другой.

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Рассказовка", соответствующий документ размещён на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проектируемая территория находится в поселении Внуковское. По документам, площадь территории подготовки проекта планировки — 37,37 гектара, а площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ — 32,32 гектара.

Отмечается, что таким образом планируется оптимизировать пешеходные потоки пассажиров, которые пересаживаются с одного вида транспорта на другой. Также будут созданы комфортные условия для пассажиров, которые ждут прибытия наземного транспорта.

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