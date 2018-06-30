Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с "Талибаном"

Вместе с тем глава республики рассказал о намерении правительства превратить радикальное движение в политическое, так как "все устали от войны".

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан"* и возобновлении операций вооружённых сил. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

При этом афганский лидер отметил, что пауза в войне показала, что "многие члены "Талибана" хотят мира и готовы к воссоединению.

В связи с этим он рассказал о планах правительства страны превратить движение "из вооружённой в политическую группировку", чтобы ускорить налаживание мира.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам на период с 11 по 19 июня, но после продлил его ещё на десять дней. Боевики его решение не поддержали и отказались прекращать огонь.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.