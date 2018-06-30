Путин наградил Збруева и Чурикову орденами "За заслуги перед Отечеством"

Также президент удостоил другими медалями и орденами деятелей культуры, финансов, сельского хозяйства и политики.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В списке из более чем трёхсот фамилий отмечены заслуги, в частности, актёров Инны Чуриковой и Александра Збруева.

Как говорится в документе, артисты театра "Ленком" отмечены орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность".

Другими орденами и медалями удостоены деятели культуры, спорта, сферы финансов, а также сельского хозяйства и промышленности.

Также были отмечены заслуги депутатов "в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и за активную законотворческую деятельность".

Так, сенаторы Владимир Джабаров, Зинаида Драгункина и Виктор Кресс получили ордена Александра Невского, Александр Клишас — орден Дружбы, депутат Госдумы Николай Валуев — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.