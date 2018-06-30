Компания Apple в iOS 12 перезапустит "Карты"

Как отмечается, выпуск нового продукта ожидается уже в этом году. Специалисты планируют добавить информацию с панорамных камер.

Компания Apple планирует полностью перезапустить приложение "Карты" для iOS 12. Об этом сообщает TechCrunch.

Выпуск новой версии запланирован уже на этот год. В неё сотрудники корпорации планируют добавить данные с панорамных камер. Сбором нужной информации специалисты начали заниматься в 2015 году.

По информации старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Эдди Кью, они работают над созданием "лучшего картографического приложения в мире".