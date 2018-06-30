Компания Apple в iOS 12 перезапустит "Карты"

Компания Apple планирует полностью перезапустить приложение "Карты" для iOS 12. Об этом сообщает TechCrunch.
Выпуск новой версии запланирован уже на этот год. В неё сотрудники корпорации планируют добавить данные с панорамных камер. Сбором нужной информации специалисты начали заниматься в 2015 году.
По информации старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Эдди Кью, они работают над созданием "лучшего картографического приложения в мире".
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