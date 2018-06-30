Плей-офф ЧМ-2018: Россия лучше всех бежит, Франция и Аргентина хуже всех атакуют

- Среди 16 команд, которые вышли в 1/8 финала ЧМ, сразу 10 европейских сборных, четыре южноамериканских и по одной североамериканской и азиатской. Такого европейского доминирования не было с 2006 года. При этом, напомним, в топ-16 не представлены гранды — Германия, Италия и Нидерланды.
- В 2014-м в Бразилии на первой стадии плей-офф наблюдалась гегемония Латинской Америки (пять южноамериканских и две центральноамериканские команды), европейских команд было всего шесть. Что не помешало им в итоге занять первое и третье места.
- Впервые за 32 года в плей-офф мы не увидим ни одной африканской команды. Сенегал уступил в борьбе за второе место по жёлтым карточкам (!) Японии. После 1986 года африканцы выходили даже в 1/4 финала — Камерун Валерия Непомнящего в 1990-м и тот же Сенегал в 2002-м, в котором "капитанил" нынешний тренер сборной Алиу Сиссе. А Гану в 2010-м и вовсе от полуфинала отделила только серия пенальти и промах с "точки" Асамоа Гьяна на 120-й минуте.
- Самая большая разница между соперниками в паре Россия — Испания (70-й номер рейтинга ФИФА против 10-го). В то же время хозяева чемпионата набрали в группе больше очков (шесть против пяти) и закончили раунд с лучшей разницей (8–4 против 6–5). Также явный аутсайдер есть в паре Бельгия — Япония (3-й номер рейтинга против 61-го). Японцы дважды выходили в 1/8 финала чемпионата мира — в 2002 году дома уступили 0:1 Турции, а в 2010-м лишь по пенальти — Парагваю.
- Единственная сборная, не пропустившая на этом чемпионате, — Уругвай. Ещё большая её уникальность заключается в том, что "селесте" забили пять голов, и все со стандартов.
- Необычно, но соперник уругвайцев Португалия — одна из самых примитивных команд на этом турнире. За три матча она выполнила 68 длинных передач — больше только у Саудовской Аравии. Для сравнения — испанцы за групповой этап исполнили 46 таких "закидушек" и 718 коротких пасов. Португальцы — 395.
- Самая же результативная сборная чемпионата мира — Бельгия (девять голов). Кроме того, это самая результативная команда по голам с игры — шесть. А вот, к примеру, англичане из своих восьми голов аж шесть забили со стандартов.
- Лучшая атака, согласно статистике ФИФА, на этом чемпионате была у Германии (231 атака, 67 ударов). Среди оставшихся — у Бразилии (56 ударов). А у Бельгии самая высокая точность — 22 удара в створ из 53.
- Франция — Аргентина — матч двух худших команд плей-офф чемпионата мира в атаке. И те и другие забили всего лишь по три гола. Больше, чем они вместе взятые, забили даже россияне (восемь мячей). Напомним, что все сборные на этом чемпионате забили минимум два гола, такое происходит впервые в истории.
- Впрочем, пара Хорватия — Дания тоже вряд ли подарит зрелищный матч. И те и другие нанесли за групповой этап только по девять ударов в створ. При этом хорватам их хватило, чтобы набрать девять очков в группе с Аргентиной, Нигерией и Исландией. Невероятная эффективность.
- Впервые за долгое время реальный шанс на успешное выступление имеет сборная Англии. 3 июля она встречается со сборной Колумбии, которой никогда не проигрывала (три победы и две ничьи в пяти матчах), а дальше её соперником будет победитель пары Швеция — Швейцария. Свои восемь голов англичане заколотили после 15 ударов в створ. Лучшие по эффективности — хорваты (семь голов после девяти ударов), вторые — наши (восемь из 11).
- Хорваты одновременно являются и самой грубой командой из всех участников плей-офф: 55 фолов и восемь жёлтых карточек. Вторые по фолам — наши (51).
- В плей-офф чемпионата мира лишь один новичок — это сборная России. Остальные сборные, за исключением Японии, выходили минимум в 1/4 финала турнира.
- Сборная России — первая по показателю пробега среди топ-16 команд этого чемпионата. За три матча наши преодолели 331 километр, притом что половину встречи с Уругваем пришлось играть вдесятером. Лучше нас бежали только сербы и немцы (339 и 336 км соответственно), но им выйти в 1/8 финала это не помогло. Испанцы пробежали лишь 311 километров, но им вряд ли нужно больше — мяч они перемещают по полю за счёт быстрого короткого перепаса.
- Мексика шесть чемпионатов мира подряд не может преодолеть стадию 1/8 финала, регулярно останавливаясь именно на ней. После разгромного поражения от Швеции ей предстоит сыграть в первом раунде плей-офф с Бразилией.
- Вратарь мексиканцев Гильермо Очоа — рекордсмен мундиаля по сейвам (17). Рекордсмен по ударам — Неймар (у него их тоже 17). Вслед за Неймаром идут, конечно, Криштиану Роналду (15) и Лионель Месси (14). У Тони Крооса ударов было 15, но он больше и не нанесёт. Из наших лучший Денис Черышев — восемь ударов.
- Беспроигрышная серия сборной Испании, начавшаяся при тренере Хулене Лопетеги, продолжилась и на чемпионате мира при Фернандо Йерро. На данный момент "красная фурия" не проигрывает уже 23 матча подряд. Её соперником в 1/8 финала станут россияне.
Матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России пройдут с 30 июня по 3 июля.
- Популярные
- По времени