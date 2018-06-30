Правительство Пермского края опровергло введение "налога на дождь"

Правительство Пермского края опровергло информацию СМИ о введении "налога на дождь" в Кунгуре.

— Нет такого налога, — приводит ТАСС слова первого заместителя главы города Кунгура Андрея Дремина, который таким образом ответил на вопрос о введении платы за дождевую воду.

По его словам, речь идёт об общедомовых нуждах, когда плата берётся за отведение той воды, которая, согласно счётчикам, подавалась в дом.

— Общедомовые нужды такая спорная вещь, туда всё входит: порвало трубу, утекла вода — она на общем намотала счётчике, а на индивидуальных нет. Это всё разницей ложится в общедомовой счётчик. Логично предположить, что раз вода вошла в дом, то она куда-то ушла, — отметил Дремин, подчеркнув, что раньше плату за водоотведение не взимали, однако потом ввели этот платёж законодательно.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с мая 2018 года управляющие компании города Кунгура в Пермском крае стали взимать с жителей плату за сточные, в том числе и дождевые воды.