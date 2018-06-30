Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года

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Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Соответствующий документ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

— Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы, — говорится в указе российского лидера.

В указе также оговариваются рекомендации Совету Федерации, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализацию плана.

Отмечается, что следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа. Доклад этой группы будет рассматриваться ежегодно.

Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

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