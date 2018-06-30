МИД РФ отреагировал на призывы США к ЕС остановить проект "Северный поток – 2"

По мнению замминистра внешнеполитического ведомства, некоторые страны пытаются политизировать сотрудничество в обход экономических факторов.

В Евросоюзе понимают, что именно Россия — гарант энергетической безопасности континента. Так в интервью РИА "Новости" заместитель министра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал призывы США к Евросоюзу отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2".

— И если говорить об американских амбициях обеспечить такую безопасность, то на сегодняшний день в европейском газовом балансе доля американского сырья составляет всего около двух процентов, — отметил Грушко.

По его словам, некоторые страны пытаются политизировать экономическое сотрудничество для того, чтобы извлечь дивиденды или усилить позиции в западных объединениях.

При этом Россия, напротив, исходит из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы.

— Необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов, — резюмировал замминистра.

Напомним, США уже неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в "Северном потоке — 2" и грозили санкциями тем, кто не пойдёт на это.

Так, ранее госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в Сенате заявил, что американские власти активно убеждают страны Евросоюза отказаться от "Северного потока — 2", поскольку его реализация противоречит совместной политике "противодействия России".