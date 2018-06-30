Диего Марадона назвал самого талантливого футболиста в истории

Легендарный футболист Диего Марадона заявил, что считает бразильского спортсмена Роналдо самым талантливым игроком в истории этого вида спорта. Об этом сообщает издание Seleção Brasileira.

— Если бы не травмы, он был бы величайшим игроком. Я не сомневаюсь на этот счёт, — сообщил 57-летний аргентинец.

Напомним, Роналдо выступал на профессиональном уровне с 1993 по 2011 год. Вместе с бразильской сборной он дважды выигрывал на чемпионате мира. Также он дважды становился обладателем "Золотого мяча". В этом году он, как и Марадона, посетил церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России.