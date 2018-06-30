Отследили по камерам. В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы

Правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого преступника из-за его неудачной попытки напасть на ещё одну девушку.

В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы в заброшенном доме в Таганском районе. Полиции удалось отследить его по камерам видеонаблюдения, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, вечером 27 июня мужчина заманил девочку-подростка в заброшенное здание в центре Москвы под предлогом показать дорогу к дому. После он сорвал с неё одежду и под угрозой убийства изнасиловал.

Задержать злоумышленника удалось спустя три дня после случившегося, когда он попытался напасть на ещё одну прохожую, но напоролся на её мужа и сбежал.

Именно благодаря этому инциденту и подробному фотороботу, составленному по показаниям пострадавшей школьницы, удалось выйти на преступника.

Сейчас он находится под стражей и ожидает решения суда об аресте. Против него завели уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней.