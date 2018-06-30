Не хотел учиться. Названы причины жестокой расправы отчима над пасынком в Сибири

Пьяный мужчина три раза ударил молодого человека ножом: в шею, грудную клетку и плечо.

Житель села Бирикчуль Аскизского района Хакасии убил своего 24-летнего пасынка из-за того, что тот не хотел учиться. Об этом говорится в пресс-службе республиканского СУ СКР.

— Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в присутствии сожительницы на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, связанных с тем, что у пасынка отсутствовал интерес к дальнейшему обучению и получению профессии, трижды ударил молодого человека ножом в область задней поверхности шеи, передней поверхности грудной клетки слева и плечо левой руки, — отмечается в сообщении.

Потерпевший скончался от кровопотери по дороге в больницу.

Расследование уголовного дела завершено, утверждённое обвинительное заключение направлено в суд.

Напомним, в начале мая Лайф сообщил о том, что в Хакасии находившийся в запое отчим зарезал пасынка из-за конфликта.