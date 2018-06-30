Синоптики продлили жёлтый уровень погодной опасности в Москве на 1 июля

Специалисты Гидрометцентра РФ продлили на 1 июля в Москве и области жёлтый уровень погодной опасности. По словам специалистов, это связано с сильным ветром и грозой, которые прогнозируются.
— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.
Напомним, на 30 июня в Москве и Московской области прогнозируют облачную погоду с дождём, местами с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.
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