Синоптики продлили жёлтый уровень погодной опасности в Москве на 1 июля

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Синоптики продлили жёлтый уровень погодной опасности в Москве на 1 июля

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Специалисты Гидрометцентра РФ продлили на 1 июля в Москве и области жёлтый уровень погодной опасности. По словам специалистов, это связано с сильным ветром и грозой, которые прогнозируются.

— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.

Напомним, на 30 июня в Москве и Московской области прогнозируют облачную погоду с дождём, местами с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

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